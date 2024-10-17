"С начала нашего сотрудничества мы поставили оборудования на €15,4 млрд, а сейчас мы согласовали помощь на €3,5 млрд", – сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.
Он подчеркнул также, что Литва — в топе поставщиков энергетического оборудования в Украину.
17 октября 2024, 8:45
Литва выделяет Украине пакет помощи на сумму €3,5 млрд
"С начала нашего сотрудничества мы поставили оборудования на €15,4 млрд, а сейчас мы согласовали помощь на €3,5 млрд", – сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.
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