Телеком-послуги від lifecell бонусами "Національного кешбеку"

24 октября 2024, 13:15

Компанії групи DVL, до складу якої входять провідні оператори мобільного зв'язку, фіксованого інтернету та цифрових послуг Датагруп, Volia і lifecell, долучилися до ініціативи «Національний кешбек».

Це означає, що українці, які користуються послугами цих компаній, зможуть використовувати накопичені в рамках програми кешбеки для оплати їхніх послуг.

Державна програма національного кешбеку є унікальним інструментом заохочення українців до активного користування послугами вітчизняних компаній, що беруть у ній участь, та підтримки економіки країни. Програма «Національний кешбек» дозволяє отримувати 10% кешбеку від витрачених коштів, який згодом можна використати на наступні покупки чи оплату послуг. Загалом за місяць можна вивести у такий спосіб до 3 тис. грн кешбеку.

Що це означає для клієнтів? Тепер під час оплати мобільного зв’язку, інтернет-послуг або цифрового телебачення, українці зможуть скористатися накопиченими кешбеками та частково або повністю покрити вартість цих послуг. Це нововведення дозволяє зробити оплату телеком-послуг компаній ще більш доступною для своїх абонентів. Для того, щоб скористатись цією пропозицією, при оплаті онлайн послуг lifecell, Датагруп чи Volia необхідно в одному з платіжних сервісів постачальника послуг обрати картку Національного кешбеку, попередньо відкриту в одному з банків-учасників програми. Використати кошти на послуги lifecell, Датагруп чи Volia, які будуть надходити на банківську картку «Національного кешбеку» у 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

Як долучитися до програми «Національного кешбеку»?

1. Відкрийте застосунок «Дія» та перейдіть до вкладки «Національний кешбек».

2. Визначте та підключіть до програми «Національний кешбек» вашу банківську картку (або картки), з якої будете здійснювати покупки.

3. Виберіть віртуальну картку «Національний кешбек» і призначте її для зарахування кешбеку в мобільному застосунку «Дія».

4. Накопичуйте кешбек і переглядайте баланс віртуальної картки у вкладці «Сервіси» мобільного застосунку «Дія».

5. Використовуйте накопичені на віртуальній картці «Національний кешбек» кошти для онлайн оплати послуг lifecell, Датагруп чи Volia.