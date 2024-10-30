30 октября 2024, 8:45

Украина и ЕС договорились об увеличении возможности импорта электроэнергии зимой

"С 1 декабря максимальная мощность для импорта электрической энергии из стран ЕС будет увеличена с текущих 1,7 до 2,1 ГВт. Это повысит устойчивость украинской энергосистемы в условиях преступных российских обстрелов и разрушений инфраструктуры", — отметил министр энергетики Герман Галущенко.



Также Украина дополнительно будет иметь возможность на гарантированные 250 МВт мощности перетоков из ЕС в режиме аварийной помощи.

