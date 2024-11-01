Смарт-мониторы LG могут работать без ПК

1 ноября 2024, 17:15

Среди преимуществ моделей – WebOS с возможностью настройки карточек быстрого доступа для переключения за секунду между контентом.

Доступна функция зеркального отображения экрана подключенного устройства.

Работать эти мониторы могут без ПК - есть браузер, Google документы, почтовые сервисы. Встроенные протоколы Wi-Fi и Bluetooth позволяют с подключить беспроводные клавиатуру и мышь напрямую к монитору, что улучшает эргономику рабочего места. Для удаленного управления контентом предусмотрен пульт ДУ и мобильное приложение ThinQ App.Домашний хаб умных устройств LG ThinQ наделяет эти мониторы возможностью подключения устройств умного дома.Все четыре модели имеют антибликовое покрытие экрана, экран – матовый, есть технология защиты зрения.Краткие технические характеристики:Диагональ экрана: 27" и 31.5"Тип матрицы: IPSСоотношение сторон: 16:9Углы обзора: 178/178Время отклика пикселя (GTG): 5 мсЧастота обновления: 60 ГцРазрешение:3840x2160 (у моделей 32SR85U-W и 32SR83U-W)1920x1080 (у моделей 32SR50F-W и 27SR50F-W)Яркость экрана:400 кд/м2 (у моделей 32SR85U-W и 32SR83U-W)250 кд/м2 (у моделей 32SR50F-W и 27SR50F-W)