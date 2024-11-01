Смарт-мониторы LG могут работать без ПК

Среди преимуществ моделей – WebOS с возможностью настройки карточек быстрого доступа для переключения за секунду между контентом.
Доступна функция зеркального отображения экрана подключенного устройства.
Работать эти мониторы могут без ПК - есть браузер, Google документы, почтовые сервисы. Встроенные протоколы Wi-Fi и Bluetooth позволяют с подключить беспроводные клавиатуру и мышь напрямую к монитору, что улучшает эргономику рабочего места. Для удаленного управления контентом предусмотрен пульт ДУ и мобильное приложение ThinQ App.
Домашний хаб умных устройств LG ThinQ наделяет эти мониторы возможностью подключения устройств умного дома.
Все четыре модели имеют антибликовое покрытие экрана, экран – матовый, есть технология защиты зрения.
Краткие технические характеристики:
Диагональ экрана: 27" и 31.5"
Тип матрицы: IPS
Соотношение сторон: 16:9
Углы обзора: 178/178
Время отклика пикселя (GTG): 5 мс
Частота обновления: 60 Гц
Разрешение:
3840x2160 (у моделей 32SR85U-W и 32SR83U-W)
1920x1080 (у моделей 32SR50F-W и 27SR50F-W)
Яркость экрана:
400 кд/м2 (у моделей 32SR85U-W и 32SR83U-W)
250 кд/м2 (у моделей 32SR50F-W и 27SR50F-W)