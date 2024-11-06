6 ноября 2024, 11:15

Армянский коньяк переименуют в бренди

Власти Армении намерены зарегистрировать соответствующий бренд. Ранее премьер Никол Пашинян призвал отказаться от наименования «коньяк», так как его производят во Франции.
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