Армянский коньяк переименуют в бренди

Власти Армении намерены зарегистрировать соответствующий бренд. Ранее премьер Никол Пашинян призвал отказаться от наименования «коньяк», так как его производят во Франции.
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