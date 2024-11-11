ЕС продлил миссию военной помощи Украине до 2026 г

11 ноября 2024, 11:45

Совет ЕС продлил мандат миссии по военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) на 2 года, выделив на это €409 млн.

В Брюсселе подчеркнули, что EUMAM Ukraine «остается ключевым инструментом военной поддержки Евросоюзом Украины, а ее основная цель – способствовать повышению военного потенциала ВС Украины». Также отмечено, что миссия продолжит сотрудничество с командованием НАТО по вопросам безопасности и обучения.



EUMAM Ukraine была создана в октябре 2022 г. и подготовила 63.000 украинских военнослужащих. В ближайшие месяцы планируется обучить еще 15.000 солдат.

