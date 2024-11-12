Китай готов к тесному сотрудничеству с Арменией в сфере атомной энергетики

Об этом заявил временный поверенный в делах Китая в Армении Мин Чэнь.
Он отметил, что Пекин в курсе предстоящих работ по модернизации армянской АЭС, планов по строительству новой станции и готов участвовать в этих проектах в случае желания Еревана.
По его словам, ведущие китайские компании хотят участвовать в экономической жизни Южного Кавказа, особенно в сфере IT. Исходя из этого, Китай готов содействовать решению проблем региона, в том числе путем реализации инициативы «Один пояс-один путь».
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