12 ноября 2024, 13:45

Китай готов к тесному сотрудничеству с Арменией в сфере атомной энергетики

Об этом заявил временный поверенный в делах Китая в Армении Мин Чэнь.



Он отметил, что Пекин в курсе предстоящих работ по модернизации армянской АЭС, планов по строительству новой станции и готов участвовать в этих проектах в случае желания Еревана.



По его словам, ведущие китайские компании хотят участвовать в экономической жизни Южного Кавказа, особенно в сфере IT. Исходя из этого, Китай готов содействовать решению проблем региона, в том числе путем реализации инициативы «Один пояс-один путь».

