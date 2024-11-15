lifecell тестує використання електромобіля для заживлення базових станцій

15 ноября 2024, 15:15

lifecell першим в Україні розпочав використання електромобіля як автономного джерела живлення для базових станцій.



Це рішення має суттєві переваги над традиційними генераторами завдяки підвищеній ефективності й економічності. Пілотний проєкт наразі тестується інженерами компанії у Вінниці.

Електромобіль, оснащений батареєю ємністю 87 кВт/год та потужністю підключення до 7 кВт, може забезпечувати автономну роботу базової станції до 40 годин. У ході випробувань встановлено, що при навантаженні 3,5-7 кВт час його безперервної роботи становить 17-20 годин. Використання електромобіля для живлення базових станцій дозволяє знизити витрати на виробництво електроенергії на 70-75% порівняно з бензиновими генераторами. Крім того, на відміну від них, електромобіль потребує мінімального обслуговування.

Таке рішення також має суттєві переваги і порівняно зі стаціонарними літієвими акумуляторними батареями, які зазвичай використовуються для резервного живлення. До основних належать: мобільність, збільшений час автономної роботи та легкість підключення – електромобіль можна швидко підключити практично до будь-якої базової станції.

Особливо зручне це рішення для міста: електромобіль працює безшумно, що робить його ідеальним для використання в нічний час, навіть у густонаселених районах. Ба більше, це екологічніший варіант за традиційні генератори, оскільки повітря не забруднюється вихлопними газами.

«Використання електромобілів наближає нас до ефективної моделі забезпечення зв'язку під час тривалих знеструмлень. На сьогодні ми провели три випробування на двох базових станціях. Рішення виглядає перспективним, але ще потребує подальших тестувань та обрахунків, з огляду на високу вартість електромобілів. Тому наразі ми аналізуємо, наскільки доцільним буде його масштабування», — зазначив Костянтин Сотников, керівник департаменту експлуатації мобільної мережі lifecell.