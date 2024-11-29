Китай усложнил продажу в РФ техники и химии

29 ноября 2024, 14:45

В КНР снова усложнили продажу товаров двойного назначения за рубеж. Там ужесточили правила экспортного контроля для такой продукции, расширив ее перечень.

С 1 декабря это коснется еще и химии, металлов, оборудования и других категорий.



В обновленный перечень продукции входит, в частности, IT-оборудование. Сейчас уже затруднительно привезти в Россию, к примеру, серверы. А по новым правилам, с 1 декабря, это станет еще сложнее. Придется выстраивать новые логистические цепочки, что, вероятно, приведет к подорожанию конечного товара.



В российских компаниях возникли проблемы даже с закупкой газа для сварки.



Кроме того, по новым правилам, с китайских компаний, которые будут экспортировать продукцию двойного назначения в Россию, будут взимать налог 25%.