Акустическая система SVEN MС-5

3 декабря 2024, 12:45

Пространство рабочего или игрового места — ресурс, который нередко приходится экономить.

Потому компактные акустические системы никогда не потеряют актуальности, при этом требования к ним растут — даже от маленьких колонок пользователи ждут хорошего звука и комфортной эксплуатации. Новая акустическая 2.0 система SVEN MС-5 — яркий пример того, что даже небольшие колонки могут быть по-настоящему универсальными и приносить своим обладателям не меньше радости от прослушивания, чем их полноразмерные «коллеги».

Даже удивительно, сколько всего нашим разработчикам удалось разместить в корпусе из прочного пластика. И начать тут стоит, конечно же, с двух излучателей. За воспроизведение низких и средних частот отвечает динамик диаметром 70 мм, а за высокие — твитер диаметром 24 мм. Благодаря этому удается добиться одновременно и полновесного звучания баса, и хорошо читаемых высоких частот — заявленный диапазон MС-5 простирается от 60 Гц до 20 кГц. Общая мощность системы — 50 Вт, которых будет достаточно для озвучивания не только рабочего или игрового места, но и небольшой комнаты.Не менее интересна акустика и разнообразием вариантов подключения источников звука. Конечно же, есть аналоговые входы RCA — без них никак. Для подключения к мобильным гаджетам логично будет использовать Bluetooth, такая возможность тоже есть. Но самая интересная особенность SVEN MС-5 в данном случае — это наличие оптического цифрового входа, позволяющего получать сигнал с минимальными потерями качества.При этом внешний источник использовать не обязательно — можно сохранить любимые треки на USB-накопителе, подключить его к разъему на задней стенке активной колонки и воспользоваться встроенным плеером. Управление воспроизведением, громкостью и другими параметрами работы акустики осуществляется с помощью сенсорной панели на верхней части корпуса, либо идущего в комплекте пульта дистанционного управления, что позволяет рассматривать SVEN MС-5 не только как настольную акустику, но и как способ улучшить звучание телевизора.Нельзя не отметить и дизайн акустики, сочетающий плавность линий корпуса с интересно выглядящими открытыми динамиками. SVEN MС-5 выпускается в двух классических цветах — сером и белом, что позволяет максимально органично вписать ее в интерьер. Разместить колонки можно на любой горизонтальной поверхности — встроенные ножки обеспечат ее устойчивое положение. Но и тут есть нехарактерный для компактной акустики вариант — предусмотрено винтовое крепление для установки на кронштейн или штатив — при желании колонки можно повесить на стену, дополнительно сэкономив пространство.SVEN MС-5 задает новую планку сочетания компактности и универсальности, но при этом еще и остается доступным широкому кругу потребителей устройством.