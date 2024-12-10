10 декабря 2024, 11:45

Вугледар та Скадовськ — 2 нові військові облігації в Дії

Допомагайте війську та державі з вигодою для себе — інвестуйте у військові облігації. Додали в Дію ще 2 облігації з назвами українських міст:



— Вугледар: ставка від 15,6 %, дата виплати — 29.04.2026

— Скадовськ: ставка від 16,4 %, дата виплати — 07.04.2027



Коли купуєте військові облігації, допомагаєте забезпечити військових технікою, їжею й медикаментами, а ще підтримуєте економіку країни.



Кожна облігація відображатиметься в застосунку й нагадуватиме про вашу допомогу державі.

