13 декабря 2024, 10:45

Google Play заборонить платити за російські програми з 26 грудня

Згідно з документом, опублікованим на порталі Habr, сервіс на невизначений термін припинить обробляти платежі на адресу розробників, банківські рахунки яких зареєстровані в Росії.



Google Play має намір "відхиляти всі спроби користувачів придбати платні програми, здійснити покупки у додатках та продовжити підписки". Не нараховуватиметься дохід від продажів по всьому світу.

