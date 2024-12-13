Google Play заборонить платити за російські програми з 26 грудня

Згідно з документом, опублікованим на порталі Habr, сервіс на невизначений термін припинить обробляти платежі на адресу розробників, банківські рахунки яких зареєстровані в Росії.
Google Play має намір "відхиляти всі спроби користувачів придбати платні програми, здійснити покупки у додатках та продовжити підписки". Не нараховуватиметься дохід від продажів по всьому світу.
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