Нова пошта відкрила 50-те відділення у Польщі

Мережа Нової пошти в Польщі стала найбільшою за кількістю точок сервісу за межами України. 6 грудня відкрили вже 50-те відділення в Польщі, а саме у Кракові.
Нове відділення працює за адресою: ul. Centralna 51, 31-586 Kraków. У ньому можна можна отримати весь спектр послуг: придбати пакування, відправити та отримати документи та посилки до 30 кг з та в Україну, а також до інших країн Європи, де працює Нова пошта. Відділення працює без вихідних.
Перше відділення в Польщі Нова пошта відкрила в жовтні 2022 року. За більш ніж два роки кількість відділень зросла до 50. Вони розташовані у 31-му місті, у кожному з 16 воєводств. А послугами компанії сьогодні користуються 2000 бізнес-клієнтів і 300 000 приватних осіб.
Нова пошта також налагодила партнерські відносини з місцевими логістичними компаніями. Так, 25 000 поштоматів inPost доступні для клієнтів Нової пошти в Польщі як для отримання посилок, так і для швидкої відправки з них.
Також можна замовити кур’єрську доставку, адже кур’єри Нової пошти обслуговують понад 100 населених пунктів в Польщі, зокрема 23 великі міста.
Для швидкої обробки відправлень, Нова пошта запустила два сортувальні термінали у Варшаві та Глогуві Малопольському, які обробляють до 170 тисяч посилок на місяць. Ці термінали не лише сортують відправлення для всієї Польщі, а й посилки для решти європейських країн, у яких присутня Нова пошта.
“Ми з’єднали тих, кого розділили кордони, і відкрили вільний доступ українцям до маркетплейсів європейських країн, а для українських підприємців — легкий шлях до західних ринків. Саме тому ми не зупиняємо розвиток і плануємо відкрити ще двадцять нових відділень у різних містах Польщі, як-от Тихи, Ельблонг, Плоцьк, Кошалін та інші. Також, розглядаємо відкриття ще двох сортувальних терміналів — у Кракові та Познані, та запустимо фулфілмент-центр у Варшаві — для бізнес-клієнтів, які хочуть отримувати повний спектр логістичних послуг від Нової пошти”, — розповів Олександр Лисовець, СЕО Nova Post Europe.
Детальніше про швидку доставку з України в Польщу за посиланням: https://novaposhta.ua/delivery_to_Poland/
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