10 января 2025, 11:15

Нідерланди найближчим часом нададуть допомогу ППО

Допомога стосуватиметься посилення захисту неба України. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.



Норвегія у 2025 році спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії — понад 2 мільярди євро — саме для України.



Крім того, країни продовжать інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс та спільні проєкти.

