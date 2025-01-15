Пезешкиан: Иран готов защищаться в случае нападения на его ядерные объекты

15 января 2025, 8:45

Об этом президент Ирана заявил в интервью NBC News, которое стало первым интервью зарубежным СМИ после президентских выборов в США.

«Вполне естественно, что мы отреагируем на любые действия. Мы не боимся войны, но и не стремимся к ней», - добавил он. Помимо этого, он опроверг информацию о том, что Иран стремится к созданию ядерного оружия.



Пезешкиан также заявил, что Иран не планировал покушение на избранного президента США Трампа и не будет этого делать в будущем: «Это еще одна из тех схем, которые Израиль и другие страны создают для поощрения иранофобии... Иран никогда не пытался и не планирует никого убивать».



Иранский президент также отметил, что Тегеран открыт для диалога с администрацией Трампа, но подчеркнул, что США не выполняли своих обязательств в прошлом и «пытались свергнуть иранское правительство».