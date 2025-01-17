Британия может разместить свои военные базы в Украине

17 января 2025, 11:15

Британия рассмотрит возможность размещения военных баз и оборонной инфраструктуры в Украине.

Об этом говорится в декларации о столетнем партнерстве между Лондоном и Киевом. Ранее во время визита в Киев премьер Британии Стармер заявил, что Лондон готов сыграть свою роль в отправке миротворцев в Украину.



В свою очередь Зеленский сообщил, что Британия ежегодно будет выделять военную помощь на сумму $3,6 млрд, а вместе со средствами в счет доходов от замороженных российских активов Украина в общем получит в 2025 г. от Лондона $6,6 млрд. Украинский президент на совместной пресс-конференции со Стармером также заявил, что Киев и Лондон создадут специальные совместные флотилии и расширят тренировочные миссии в рамках подписанного договора о «100-летнем партнерстве».





