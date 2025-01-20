Криптовалюта носит имя $TRUMP. Новость вызвала ажиотаж среди потенциальных покупателей, в результате чего ее общая стоимость за несколько часов выросла до нескольких миллиардов долларов.
Избранный президент представил новую цифровую валюту как "мем-монету". Последняя представляет собой криптовалюту, предназначенную для извлечения выгоды из общественного энтузиазма вокруг личности, движения или вирусного явления в интернете.
"Мем-монета" не имеет никакой экономической или транзакционной полезности и часто считается чисто спекулятивным активом. В течение нескольких часов после запуска Трампом криптовалюты криптосообщество поставило под сомнение легитимность этого нового актива и его связь с Дональдом Трампом, при этом некоторые опасались мошенничества, поскольку мир "мем-монет" пережил немало подобных событий.
Но тот факт, что объявления были размещены на официальных аккаунтах избранного президента и что одна из компаний, стоящих за проектом, CIC Digital LLC, уже использовалась Дональдом Трампом для продажи NFT (не взаимозаменяемых токенов, цифровых активов), в конечном итоге развеяли сомнения.
За этим последовал всплеск, который привел к росту стоимости этой цифровой валюты, в результате чего общая капитализация единиц, находящихся в обращении, достигла почти 6 миллиардов долларов.
Первоначально выступая против криптовалют, Дональд Трамп во время своей недавней президентской кампании радикально изменил мнение и стал их защитником.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 13:45
Трамп запускает собственную криптовалюту — "Голос Америки"
- Технологии | Сегодня, 13:15
РФ атаковала Украину дронами новой серии
- Технологии | Сегодня, 12:45
Китай провів фінальні випробування нової секретної гіперзвукової ракети
- Интернет | Сегодня, 12:15
Telegram передав дані 10 тисяч користувачів владі Заходу, — радіо France Info
- Бизнес | Сегодня, 11:45
Уряд пом'якшив тариф на електрику українцям, які користуються електроопаленням
- Интернет | Сегодня, 11:15
На Киевщине прикрыли сеть нелегальных покер-клубов, — БЭБ
- Безопасность | Сегодня, 10:45
Дональд Трамп поговорил по телефону с Си Цзиньпином о TikTok и мире
- Бизнес | Сегодня, 10:15
"Газпром" ликвидирует представительства в Брюсселе и Токио
- Технологии | Сегодня, 9:45
Українська команда здобула перемогу на хакатоні NASA Space Apps Challenge
Последние материалы
- Фотогалереи | 17 января, 12:09
Перше курортне місто відкрили в Північній Кореї
- Фотогалереи | 16 января, 22:48
В гараже Асада в Дамаске обнаружили коллекцию элитных автомобилей
- Аналитика | 11 января, 11:17
Дайджест найцікавішого за тиждень №1 – новинки EcoFlow та 30 тисяч FPV-дронів з Лондона для ЗСУ
- Обзоры | 8 января, 15:03
ColorWay CW-4332 - замшева серветка для сушки та полірування авто
- Обзоры | 7 января, 14:25
ColorWay CW-2417 - мікрофіброва рукавичка для миття автомобіля
- Обзоры | 30 декабря, 8:12
Gelius BoomBox X GP-BS500x – захищена зовнішня колонка з підсвіткою та вбудованим МР3-плеєром
- Фотогалереи | 20 декабря, 23:17
БПЛА РФ знову атакували "Розетка"
- Фотогалереи | 20 декабря, 12:48
Незвичайний мод на базі Dark Base Pro 901 White та Silent Loop 200
- Интервью | 19 декабря, 14:26
Штучний інтелект без бар'єрів: інноваційна оптимізація LLM від експертки з NLP Олени Сокол
Популярные новости
- Технологии | 17 января, 10:45
Єдина в Україні Tesla Cybertruck належить дніпрянці 5.00
- Технологии | Сегодня, 13:45
Трамп запускает собственную криптовалюту — "Голос Америки" 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
РФ атаковала Украину дронами новой серии 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
Китай провів фінальні випробування нової секретної гіперзвукової ракети 0.00
- Интернет | Сегодня, 12:15
Telegram передав дані 10 тисяч користувачів владі Заходу, — радіо France Info 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:45
Уряд пом'якшив тариф на електрику українцям, які користуються електроопаленням 0.00
- Интернет | Сегодня, 11:15
На Киевщине прикрыли сеть нелегальных покер-клубов, — БЭБ 0.00
- Безопасность | Сегодня, 10:45
Дональд Трамп поговорил по телефону с Си Цзиньпином о TikTok и мире 0.00
- Бизнес | Сегодня, 10:15
"Газпром" ликвидирует представительства в Брюсселе и Токио 0.00