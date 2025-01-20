20 января 2025, 13:45

Трамп запускает собственную криптовалюту — "Голос Америки"

Криптовалюта носит имя $TRUMP. Новость вызвала ажиотаж среди потенциальных покупателей, в результате чего ее общая стоимость за несколько часов выросла до нескольких миллиардов долларов.



Избранный президент представил новую цифровую валюту как "мем-монету". Последняя представляет собой криптовалюту, предназначенную для извлечения выгоды из общественного энтузиазма вокруг личности, движения или вирусного явления в интернете.



"Мем-монета" не имеет никакой экономической или транзакционной полезности и часто считается чисто спекулятивным активом. В течение нескольких часов после запуска Трампом криптовалюты криптосообщество поставило под сомнение легитимность этого нового актива и его связь с Дональдом Трампом, при этом некоторые опасались мошенничества, поскольку мир "мем-монет" пережил немало подобных событий.



Но тот факт, что объявления были размещены на официальных аккаунтах избранного президента и что одна из компаний, стоящих за проектом, CIC Digital LLC, уже использовалась Дональдом Трампом для продажи NFT (не взаимозаменяемых токенов, цифровых активов), в конечном итоге развеяли сомнения.



За этим последовал всплеск, который привел к росту стоимости этой цифровой валюты, в результате чего общая капитализация единиц, находящихся в обращении, достигла почти 6 миллиардов долларов.



Первоначально выступая против криптовалют, Дональд Трамп во время своей недавней президентской кампании радикально изменил мнение и стал их защитником.

