Bloody представляет собственные игровые мониторы, блоки питания и др.

21 января 2025, 11:15

Линейка игровых мониторов Bloody представлена сразу 9 моделями с размером диагонали от 23,8 до 34 дюймов, большинство из них с IPS-матрицей.



Представленные мониторы выпущены с частотой обновления до 240 Гц, выполнены в стильном геймерском дизайне и оснащены яркой RGB-подсветкой.

Bloody представляет новые товарные группы в своем ассортименте: игровые мониторы, блоки питания, оперативную память и корпуса для ПК.



Широкая линейка корпусов для ПК Bloody, подходящих для большинства сборок для гейминга, представлена 12 моделями как в классическом чёрном исполнении, так и в трендовом белом. Также есть модели в популярном форм-факторе "аквариум". Предусмотрена максимально эффективная продуваемость корпусов, благодаря чему компьютеры смогут работать продолжительно время в активном режиме без риска перегрева. Большинство моделей оснащены стильной RGB-подсветкой и дополнительными вентиляторами.



Bloody представляет новые товарные группы в своем ассортименте: игровые мониторы, блоки питания, оперативную память и корпуса для ПК

В категории комплектующих для ПК Bloody предлагает 13 моделей блоков питания под любую сборку — от 500 Вт до 1250 Вт. В линейке присутствуют модульные решения, модели в чёрном и в белом исполнении, модели со встроенной RGB-подсветкой. Оперативная память представлена двумя наиболее популярными у пользователей типами — DDR4 и DDR5. Плашки памяти выпускаются с объёмом памяти 16 Гб и оснащены RGB-подсветкой.

Bloody представляет новые товарные группы в своем ассортименте: игровые мониторы, блоки питания, оперативную память и корпуса для ПКС новыми игровыми мониторами, блоками питания, оперативной памятью и корпусами для ПК геймеры смогут собрать целую экосистему Bloody вместе с клавиатурами, мышками, наушниками, колонками и креслами.