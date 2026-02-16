Игровые мониторы от Bloody: быстрая матрица с минимальным откликом

16 февраля 2026, 17:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новые игровые мониторы MN1X и MN273Q.

27-дюймовые новинки получили разрешение QHD, быструю матрицу Fast IPS с минимальным откликом 1 мс и поддержкой 1.07 триллионов оттенков. Любые, даже самые красочные сеттинги видеоигр, от неонового будущего до серого средневековья, заиграют всеми цветами.

Экран MN1X отличается более высокой частотой обновления 210 Гц, а также яркостью – 600 кд/м2. У MN273Q частота обновления составляет 180 Гц, а яркость – 300 кд/м2. При этом, охват DCI-P3 у MN1X – 98%, а у MN273Q – 103%. Плотность пикселей у новых мониторов доходит до 109 PPI, контрастность – 1000:1. Углы обзора 178° и антибликовое покрытие делают работу комфортной с любого ракурса и при любом освещении.Оба монитора подойдут для современных AAA-игр благодаря поддержке технологий AMD FreeSync, Adaptive Sync, а также Nvidia G-Sync. HDR повышает детализацию картинки. Фильтр Low Blue Light и технология Flicker Free снижают нагрузку на глаза во время длительных сессий перед компьютером. Также специально для геймеров предусмотрено множество дополнительных игровых функций.В модели MN1X используется набирающая популярность mini-LED подсветка, в MN273Q – ставшая классическим решением ELED. Обе модели также получили LED-лампу для комфортного чтения перед экраном и освещения рабочего пространства, а также два громких динамика по 3 Вт каждый. Эргономичная конструкция позволяет регулировать наклон, менять поворот, высоту и переводить экран в портретный режим.Новинки можно вешать на стену с креплением VESA 100 × 100. В обеих моделях предусмотрены необходимые интерфейсы подключения: пара HDMI, DisplayPort (1-2 в зависимости от модели), а также разъём для аудио 3,5 мм.Игровые мониторы от Bloody откроют доступ к миру гейминга во всем его разнообразии: красочные пиксельные платформеры и фото-реалистичные шутеры будут смотреться одинаково ярко благодаря современным экранам с широким цветовым охватом. Поддержка игровых функций и быстрая матрица с минимальным откликом гарантируют комфортное управление во время игры.