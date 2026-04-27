Bloody представил 39,7-дюймовий игровой монитор MN2X с разрешением WUHD

27 апреля 2026, 13:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил в России игровой монитор MN2X с диагональю 39,7 дюйма.

Новинка сочетает сверхширокий формат 21:9, разрешение WUHD и изогнутую Fast VA-матрицу, обеспечивая эффект полного визуального охвата и глубокое погружение в игровой процесс.



Разрешение 5120x2160 обеспечивает высокую детализацию изображения, что особенно полезно как в современных AAA-играх, так и при работе с графикой. Сверхширокий формат 21:9 увеличивает поле зрения до 33% по сравнению с обычными мониторами, позволяя видеть больше информации на экране и лучше контролировать ситуацию в игре.

Кривизна 1000R соответствует естественной геометрии человеческого зрения и помогает охватывать весь экран одним взглядом. Fast VA-матрица обеспечивает глубокий черный цвет и высокую детализацию изображения. Статическая контрастность составляет 3 300 : 1, что делает темные участки изображения более выразительными и усиливает эффект глубины изображения. Углы обзора 178° гарантируют стабильность цветопередачи практически под любым ракурсом.Максимальная частота обновления 180 Гц обеспечивает плавность изображения в динамичных сценах. Время отклика 1 мс гарантирует чёткое отображение движущихся объектов, что особенно важно для соревновательных игр и киберспортивных дисциплин. Поддержка AMD FreeSync, Adaptive Sync и NVIDIA G-Sync дополнительно минимизирует разрывы кадров и повышает стабильность изображения.Монитор поддерживает быстрое переключение соотношения сторон в один клик. Пользователь может выбрать формат 24,5x 16:9 для FPS-игр, 27'' 16:9 для работы и видеомонтажа, 32'' 16:9 для фильмов и AAA-проектов либо полноэкранный режим 40'' 21:9 для наиболее полного погружения в игру и подключения консолей.Максимальная яркость 400 кд/м2 и технология Flicker Free снижают нагрузку на зрение, а встроенный датчик освещенности автоматически регулирует яркость экрана в зависимости от условий окружающей среды. Монитор получил встроенную LED-лампу для комфортного чтения и подсветки рабочего пространства, а также акустическую систему из двух динамиков мощностью 5 Вт каждый, что позволяет использовать устройство без подключения внешних колонок.Эргономичная конструкция позволяет регулировать высоту, наклон и поворот экрана, обеспечивая индивидуальную настройку рабочего места. Монитор оснащён двумя HDMI 2.1 (до 180 Гц), одним DisplayPort 1.4 (до 180 Гц), двумя USB Type-A 2.0, USB Type-B 2.0, USB Type-C с поддержкой Power Delivery до 90 Вт, а также аудиовыходом 3,5 мм. В комплект входит кабель DisplayPort.Игровой монитор MN2X станет универсальным решением для пользователей, которым важны сверхширокий формат, высокая частота обновления и продуманная эргономика как для гейминга, так и для работы.