24 января 2025, 10:45

США работают над созданием для ВСУ ракето-бомбы дальностью 463 км

В рамках военной помощи Украине работа ведется по программе ERAM, большинство деталей по которой засекречены, опубликованы только базовые ожидаемые параметры, как, например, дальность применения в 463 км.



В рамках реализации этой программы американские военные хотят интегрировать на эту ERAM перспективную головку самонаведения Quicksink, характеристики которой должны давать возможность топить даже корабли и другие морские цели, говорится в материале.



Согласно базовым условиям контракта, ERAM должна быть готова за два года (то есть к 2026 году), а объемы производства должны составлять 1000 единиц в год. Кроме США, в эту программу также вовлечены Украина, Дания и Нидерланды.



По уточнениям The War Zone, особенность Quicksink заключается в том, что в нее интегрированы радиолокационная и инфракрасная головки самонаведения. Сама Quicksink уже прошла испытание с интеграцией на GBU-31/B JDAM, и на финальном этапе полета, при непосредственном выходе на цель, управляемая авиабомба оказалась неуязвимой к влиянию РЭБ.

