Мемкоин Трампа заработал до $100 млн — Reuters

4 февраля 2025, 10:15

По оценкам трех аналитических компаний, специализирующихся на блокчейне, компании, стоящие за криптомонетой президента США Дональда Трампа, менее чем за две недели заработали до $100 млн на торговых операциях.

При этом десятки тысяч мелких трейдеров потеряли деньги.



Мемкоин, известный как $Trump, был запущен президентом 17 января и быстро вырос, достигнув пика общей рыночной стоимости более $14,5 млрд к 19 января, за день до инаугурации. С тех пор она упала на две трети. К 30 января токен $Trump заработал от $86 до $100 млн в виде торговых сборов.



Одной из организаций, стоящих за мемкоином, является принадлежащая Трампу компания CIC Digital. Reuters не удалось выяснить, какая часть сборов, если таковые вообще имеются, была начислена лично Трампу, а также принадлежность других компаний, ответственных за мемкоин.