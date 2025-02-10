10 февраля 2025, 11:15

Зеленский: РФ захватила около половины редкоземельных месторождений Украины

Менее 20% минеральных ресурсов Украины, включая около половины редкоземельных месторождений, находятся под российской оккупацией, заявил Зеленский в интервью Reuters.



«Нам нужно остановить Путина и защитить то, что у нас есть, - очень богатый Днепровский регион, Центральную Украину», - отметил президент.



По его словам, в Украине находятся крупнейшие в Европе запасы титана, необходимого для авиационной и космической промышленности, и урана, используемого для производства ядерной энергии и оружия. Многие из титановых месторождений находятся на северо-западе Украины, вдали от боевых действий. Однако Зеленский подчеркнул, что Киев не предлагает «раздать» свои ресурсы, а приглашает к взаимовыгодному партнерству по совместной разработке: «американцы помогли больше всех, и поэтому американцы должны заработать больше всех. И у них должен быть этот приоритет, и он будет. Я также хотел бы поговорить об этом с президентом Трампом».



Кроме того, Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон обсуждают идею использования обширных подземных газохранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа (СПГ). «Я знаю, что администрация Трампа очень заинтересована в этом. Мы готовы и хотим иметь контракты на поставку СПГ в Украину. И конечно, мы станем хабом для всей Европы», - отметил он.

