Зеленский: РФ захватила около половины редкоземельных месторождений Украины

Менее 20% минеральных ресурсов Украины, включая около половины редкоземельных месторождений, находятся под российской оккупацией, заявил Зеленский в интервью Reuters.
«Нам нужно остановить Путина и защитить то, что у нас есть, - очень богатый Днепровский регион, Центральную Украину», - отметил президент.
По его словам, в Украине находятся крупнейшие в Европе запасы титана, необходимого для авиационной и космической промышленности, и урана, используемого для производства ядерной энергии и оружия. Многие из титановых месторождений находятся на северо-западе Украины, вдали от боевых действий. Однако Зеленский подчеркнул, что Киев не предлагает «раздать» свои ресурсы, а приглашает к взаимовыгодному партнерству по совместной разработке: «американцы помогли больше всех, и поэтому американцы должны заработать больше всех. И у них должен быть этот приоритет, и он будет. Я также хотел бы поговорить об этом с президентом Трампом».
Кроме того, Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон обсуждают идею использования обширных подземных газохранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа (СПГ). «Я знаю, что администрация Трампа очень заинтересована в этом. Мы готовы и хотим иметь контракты на поставку СПГ в Украину. И конечно, мы станем хабом для всей Европы», - отметил он.
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