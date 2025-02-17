lifecell запустив акцію для бізнесу: фіксована ціна тарифу до кінця 2026 року

17 февраля 2025, 15:15

Мобільний оператор lifecell оголошує про запуск акції «сТОП-ціна бізнес» для нових корпоративних абонентів, яка дозволяє заощаджувати на корпоративному мобільному зв’язку.

Компанії, які перенесуть до його мережі бізнес-лінії від інших операторів, отримають фіксовану вартість тарифу «Бізнес плюс 149» 100 грн/міс. до кінця 2026 року.



За умовами акції «сТОП-ціна бізнес» корпоративні абоненти, які перенесуть за процедурою MNP свої бізнес-лінії до мережі lifecell до кінця 2025 року та підключать акційний тарифний план «Бізнес Плюс 149» зможуть зафіксувати спеціальну вартість тарифу 100 грн/міс., замість стандартної 149 грн/міс, до кінця 2026 року.

Тариф «Бізнес Плюс 149» містить:

• Безлімітні дзвінки на lifecell;

• Безлімітний інтернет та доступ до деяких соцмереж;

• 800 хвилин на інші мережі.

Акційна пропозиція дозволяє заощаджувати на корпоративному мобільному зв’язку - фіксована вартість до кінця 2026 року дає можливість чітко планувати бюджет та убезпечити свою компанію від непередбачуваних витрат на електронні комунікаційні послуги, незалежно від змін на ринку. При цьому абоненти отримують високоякісний та надійний зв’язок завдяки швидкісному 4G-інтернету lifecell, доступному в усіх областях України, окрім тимчасово окупованих і непідконтрольних територій.

Щоб скористатися акцією «сТОП-ціна бізнес» потрібно:

1. перенести бізнес-лінії до lifecell в період з 10 лютого до 31 грудня 2025 року:

- залишити заявку на сайті MNP-B2B та дочекатися дзвінка від представника lifecell або

- звернутися до вашого персонального менеджера lifecell;



2. підключити тариф «Бізнес Плюс 149», який бере участь в акції.

Будь-яка юридична особа або ФОП може змінити мобільного оператора та перенести свої бізнес-номери, не змінюючи їх, до іншого оператора.

Корпоративні абоненти отримують низку переваг при перенесенні бізнес-номерів у мережу lifecell:

• Фінансовий номер для зв’язку з клієнтами та партнерами не змінюється;

• Збереження всіх авторизацій у банках, робочих програмах та застосунках;

• Тарифна пропозиція для оптимізації витрат бізнесу;

• Керування послугами онлайн (зміна тарифу, дозамовлення послуг) через кабінет;

• Персональний експерт lifecell для кожного бізнесу.



lifecell залишається лідером за кількістю перенесених номерів від інших операторів. Загалом за п’ять років до lifecell приєдналося понад 600 тисяч абонентів зі своїми номерами. Мобільний оператор пропонує спеціальні ціни на деякі тарифи з вигодою до 35% для MNP-абонентів, швидкісний мобільний інтернет, якісне обслуговування та покриття, що постійно розширюється.