24 февраля 2025, 10:15

Зеленский анонсировал 18-й пакет военной помощи от Швеции

Президент провел телефонный разговор со шведским президентом Ульфом Кристерссоном.



"С нетерпением ждем 18-й пакет оборонной помощи. Также проинформировал о конструктивной встрече со спецпредставителем президента США по Украине и россии Китом Келлогом и деталях недавних переговоров с иностранными лидерами. Должны быть абсолютно четкими: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы", — написал Зеленский.



Он сообщил, что продолжается работа над совместным видением гарантий безопасности для Украины.



"Решение должно быть готово к началу любых возможных переговоров, и Европа должна быть за столом переговоров. Нам нужен мир — справедливый и продолжительный мир, а не просто временное прекращение огня", — заявил он.

