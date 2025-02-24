Зеленский анонсировал 18-й пакет военной помощи от Швеции

Президент провел телефонный разговор со шведским президентом Ульфом Кристерссоном.
"С нетерпением ждем 18-й пакет оборонной помощи. Также проинформировал о конструктивной встрече со спецпредставителем президента США по Украине и россии Китом Келлогом и деталях недавних переговоров с иностранными лидерами. Должны быть абсолютно четкими: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы", — написал Зеленский.
Он сообщил, что продолжается работа над совместным видением гарантий безопасности для Украины.
"Решение должно быть готово к началу любых возможных переговоров, и Европа должна быть за столом переговоров. Нам нужен мир — справедливый и продолжительный мир, а не просто временное прекращение огня", — заявил он.
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