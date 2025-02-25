Два автомобильных завода в Германии перепрофилируют в военные

25 февраля 2025, 13:15

Ведущий европейский производитель боеприпасов Rheinmetall намерен перепрофилировать два своих автомобильных завода в Германии для производства в основном оборонного оборудования, пишет Reuters.

Речь идет о заводах в Берлине и Нойсе, но они частично сохранят автомобильное производство, став "гибридными" предприятиями.



Компания заявила, что окончательных решений по поводу новой структуры еще не принято. Она также заявила, что на этих предприятиях не будет производиться взрывчатых веществ, но они будут выпускать средства защиты и механические компоненты для военных нужд.

