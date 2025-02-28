Великобритания может избежать пошлин от США после визита Стармера в Вашингтон

Страны могут договориться о формате сотрудничества, который позволит Великобритании избежать пошлин, заявил Трамп.
СМИ пишет, что речь идет не о полноценном соглашении о свободной торговле, а об экономическом и технологическом партнерстве. Британские чиновники отметили, что новое соглашение подразумевает постепенную интеграцию экономик и расширение сотрудничества в сфере передовых технологий.
FT сообщила, что Трамп рассматривает Великобританию отдельно от Европейского союза, подчеркивая, что Британия является "совсем другим местом", чем ЕС.
Администрация Трампа уже определила основных участников переговоров, среди которых вице-президент США Джей Ди Вэнс и министр финансов Скотт Бессент, которые будут участвовать в разработке условий предстоящего соглашения. Президент надеется, что соглашение будет достигнуто как можно быстрее.
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