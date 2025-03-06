6 марта 2025, 11:45

Партнеры США опасаются делиться разведданными с Вашингтоном

Причина - его сближения с Москвой. Об этом пишет NBC News.



По данным журналистов, некоторые союзники США рассматривают возможность сокращения объема разведданных, которыми они делятся с Вашингтоном, в ответ на примирительный подход администрации Трампа к России. Они побаиваются, что из-за передачи данных США могут пострадать их агенты.



Союзники, включая Израиль, Саудовскую Аравию и членов так называемого шпионского альянса англоязычных стран "Пять глаз" (Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия), изучают возможность пересмотра существующих протоколов обмена разведданными.

