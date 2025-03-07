7 марта 2025, 9:15

Стармер: Было бы большой ошибкой думать, что Украина не нуждается в поддержке

Британский премьер-министр подчеркнул, что нужно поставить Украину в максимально сильную позицию перед переговорами.



"Нам нужно поставить Украину в максимально сильную позицию. Мы не знаем, будет ли сделка. Бои продолжаются, и большая ошибка думать, что все, что нам нужно сделать, это дождаться сделки. Мы должны убедиться, что если они продолжают сражаться, то они находятся в максимально сильной позиции", — цитирует его The Guardian.



По его словам, вся Европа должна активизироваться.

