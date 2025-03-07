lifecell продовжує акції для українців у роумінгу

7 марта 2025, 11:45

Український мобільний оператор lifecell, який входить до групи компаній DVL, продовжив до кінця червня 2025 р. дію популярних акцій «Гігабайти без кордонів» і «Хвилини для України», які містять спеціальні умови зв’язку в роумінгу.

Завдяки успішній співпраці з іноземними телеком-операторами компанія пропонує індивідуальним абонентам за кордоном до 30 ГБ мобільного інтернету в 35 країнах та до 300 хв дзвінків у восьми країнах без додаткових витрат за умови оплаченого пакета послуг.

Щомісяця в роумінгу перебуває до 1 мільйона абонентів lifecell, які зокрема змушені були виїхати з України через війну. Майже кожен другий із них користується акцією «Гігабайти без кордонів» і споживає в середньому 21 ГБ мобільного інтернету на місяць. Близько 200 тисяч абонентів щомісяця спілкуються завдяки «Хвилинам для України» й витрачають при цьому в середньому 20 хвилин на дзвінки.

Акцією «Гігабайти без кордонів» наші співвітчизники найбільше користуються в Німеччині, Польщі, Франції, Чехії та Туреччині, що робить ці країни лідерами за обсягами споживання мобільного інтернету в роумінгу. Акція «Хвилини для України» є особливо популярною в Польщі, Румунії та Франції. Загалом, найбільше українців у роумінгу lifecell перебувають у Німеччині, Польщі, Франції, Чехії та Нідерландах.

Щоб отримати акційні умови в роумінгу, достатньо виконати вимоги акції* та оплатити або перезамовити пакет послуг за USSD-кодом *700#. Додатково підключати нічого не потрібно – хвилини та гігабайти нараховуються автоматично після оплати або перезамовлення наявного пакету послуг. Перевірити його залишок можна за USSD-кодами: *108*5# – для інтернету; *108*4# – для хвилин розмов.

Акція «Гігабайти без кордонів» діє у 35 країнах, зокрема в Австрії, Бельгії, Болгарії, Ватикані, Великобританії, Греції, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії (включно з Балеарськими та Канарськими островами), Італії, Кіпрі, Латвії, Литві, Ліхтенштейні, Люксембурзі, Мальті, Молдові, Нідерландах, Німеччині, Норвегії, Польщі, а також у Португалії (включно з Мадейрою та Азорськими островами), Румунії, Словаччині, Словенії, Туреччині, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Чорногорії, Швеції та Швейцарії.

Акція «Хвилини для України» доступна у 8 країнах: Бельгії, Іспанії, Люксембурзі, Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Франції.

