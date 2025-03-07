В Україні розпочалася реформа ВЛК - перехід на електронне оформлення постанов

7 марта 2025, 14:15

Міністр оборони Рустем Умеров повідомив, що впроваджено електронний кабінет ВЛК у Медичній інформаційній системі ЗСУ.

Відтепер направлення на комісію з реєстру "Оберіг" надходитимуть автоматично, а висновки лікарів миттєво відображатимуться в додатку "Резерв+". Усі постанови щодо військовослужбовців зберігатимуться в цифровому форматі, виключаючи паперові документи.



З 1 березня 2025 року військово-лікарські комісії, які пройшли відповідне навчання, вже мають оформляти постанови в електронному вигляді, а з 1 квітня це стане обов'язковим для всіх інших комісій.