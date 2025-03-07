7 марта 2025, 14:45

ВСУ протестировали истребители Mirage 2000 в бою

Во время отражения российской ракетной атаки Украина впервые применила французские истребители Mirage 2000.



Это следует из сообщения ВС ВСУ.



"Привлекалась истребительная авиация, в том числе самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, только месяц назад прибывшие в Украину, впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки", — говорится в сообщении.



Mirage 2000 Украина получила в феврале.

