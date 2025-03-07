Во время отражения российской ракетной атаки Украина впервые применила французские истребители Mirage 2000.
Это следует из сообщения ВС ВСУ.
"Привлекалась истребительная авиация, в том числе самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, только месяц назад прибывшие в Украину, впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки", — говорится в сообщении.
Mirage 2000 Украина получила в феврале.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 15:15
Международные резервы Украины в феврале сократились на 6,7% — НБУ
- Технологии | Сегодня, 14:45
ВСУ протестировали истребители Mirage 2000 в бою
- Технологии | Сегодня, 14:15
В Україні розпочалася реформа ВЛК - перехід на електронне оформлення постанов
- Железо | Сегодня, 13:45
D-Link представляет новую серию гигабитных управляемых коммутаторов DMS-1250
- Железо | Сегодня, 13:15
Сетевой фильтр-удлинитель SVEN SF-06E-16
- Интернет | Сегодня, 12:45
Uklon запустив окремий клас авто для жінок
- Технологии | Сегодня, 12:15
США разрабатывают план по перекрытию поставок иранской нефти
- Связь | Сегодня, 11:45
lifecell продовжує акції для українців у роумінгу
- Безопасность | Сегодня, 11:15
Норвегия более чем вдвое увеличила запланированную помощь Украине на 2025 год
Последние материалы
- Аналитика | 1 марта, 21:06
Системи резервного електроживлення Maxxter: можливості та доступність в Україні
- Обзоры | 28 февраля, 23:13
Patriot P220 (1ТБ) – вашому "гвинту" пора на пенсію
- Обзоры | 28 февраля, 22:21
Patriot Xporter 3 (128 ГБ) – флешгігабайти за копійки
- Обзоры | 15 февраля, 19:19
Gelius Backpack Urban Protect GP-BP008 – 2-портовий діловий рюкзак для 17-дюймових ноутбуків
- Обзоры | 12 февраля, 8:45
Deepcool LS520 – 240-мм система рідинного охолодження з підсвіткою ARGB і не лише
- Обзоры | 5 февраля, 0:46
Gelius Incredible 2 GP-TWS033X Beige – "дівчачі" TWS-навушники з ANC та ENC
- Обзоры | 27 января, 0:09
Cougar E-Star 120 – "карбоновий" стіл з електродвигуном
- Фотогалереи | 25 января, 14:08
В Польше "засветился" McLaren на львовских номерах
- Аналитика | 24 января, 23:00
Нові ігрові столи Cougar кінця 2024 – початку 2025 року: чим саме цікаві та чому на них варто звернути увагу
Популярные новости
- Технологии | Вчера, 22:04
OPPO представила оновлену ШI-стратегію на MWC25 5.00
- Бизнес | Позавчера, 22:52
Нова електронна адреса ITnews.com.ua 4.50
- Бизнес | Сегодня, 15:15
Международные резервы Украины в феврале сократились на 6,7% — НБУ 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:45
ВСУ протестировали истребители Mirage 2000 в бою 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:15
В Україні розпочалася реформа ВЛК - перехід на електронне оформлення постанов 0.00
- Железо | Сегодня, 13:45
D-Link представляет новую серию гигабитных управляемых коммутаторов DMS-1250 0.00
- Железо | Сегодня, 13:15
Сетевой фильтр-удлинитель SVEN SF-06E-16 0.00
- Интернет | Сегодня, 12:45
Uklon запустив окремий клас авто для жінок 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
США разрабатывают план по перекрытию поставок иранской нефти 0.00