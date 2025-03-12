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12 марта 2025, 11:15

Ухвалено рішення для роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

«Це посилить зв’язок українців за кордоном з Батьківщиною, з рідними та близькими людьми. Це сприятиме єдності й консолідації українського народу», — підкреслив глава уряду.


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