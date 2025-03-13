157 тисяч абонентів перейшли до lifecell у 2025 році

13 марта 2025, 8:45

Український мобільний оператор lifecell, що входить до групи компаній DVL, продовжує утримувати лідерські позиції у сфері перенесення номерів (MNP).

За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), протягом січня-лютого 2025 року lifecell прийняв до своєї мережі 157 066 номерів, що є найвищим показником серед українських операторів.



Прийнято абонентів у січні-лютому 2025 року



За даними УДЦР, попит на послугу серед абонентів зростає щороку. Від початку впровадження MNP у 2019 році 950 989 абонентів змінили мобільного оператора з послугою перенесення номеру. З них 674 066*, тобто майже 71%, обрали lifecell.

Однією з ключових причин переходу до lifecell є вигідні тарифні пропозиції для MNP-абонентів із оптимальним співвідношенням ціни до наповнення. Зокрема, тариф "Максі" за 190 грн на 4 тижні при своєчасній оплаті** пропонує для таких абонентів: безлімітний мобільний інтернет (з акцією "Мега Безліміт", яка діє до 01.01.2027); безлімітні дзвінки в мережі lifecell; 1500 хвилин на всі номери по Україні (окрім lifecell); безліміт на популярні мобільні застосунки (YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, X та інші). Детальні умови тарифу – на сайті lifecell.



Крім того, завдяки послузі "Тарифна підписка" українці можуть заощаджувати ще більше, оплачуючи 6 або 12 пакетів послуг наперед, і не перейматися датою чергового поповнення мобільного рахунку. Що більша кількість замовлених пакетів послуг – то більша вигода:

● при замовленні 6 пакетів послуг абонент отримує 10% економії на всі пакети;

● при замовленні 12 пакетів послуг – 15% економії.



Скористатися тарифною підпискою можуть як наявні користувачі тарифів "Максі" та "Мега", так і абоненти, які підключають ці тарифи при перенесенні номера до lifecell. Наприклад, при перенесенні номера від інших операторів на тариф "Максi" й оплаті 12 пакетів послуг наперед абонент фактично сплачує лише 161,5 грн/4 тижні (в перерахунку на один пакет послуг) замість 190 грн/4 тижні.



Як перенести номер до lifecell?

Приєднатися до lifecell можна двома способами:

● заповнити онлайн-заявку на сайті lifecell;

● завітати до фірмового магазину оператора.

Перехід не впливає на сервіси, прив’язані до номера, такі як банківські картки або соцмережі. Номер абонента залишається незмінним, і повідомляти контактам про зміну оператора немає потреби.