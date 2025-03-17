17 марта 2025, 9:45

Дональд Трамп закрывает "Голос Америки"

Трамп подписал указ о закрытии семи агентств, включая материнскую организацию "Голоса Америки".



Закроют Агентство США по глобальным медиа, кроме "Голоса Америки", оно финансирует "Радио Свобода" (Radio Free Europe / Radio Liberty и Radio Free Asia). Организация с бюджетом около $270 млн и более чем с 2 тыс. сотрудников вещает на 49 языках. Еженедельная аудитория оценивается в более чем 361 млн человек.



Под сокращения попали Федеральная служба посредничества и примирения, которая занимается предотвращением и разрешением забастовок и трудовых споров; Международный центр ученых имени Вудро Вильсона, беспартийный аналитический центр; Институт музейного и библиотечного обслуживания, который финансирует и поддерживает музеи, библиотеки и архивы; Межведомственный совет США по проблемам бездомности, который занимается предотвращением и искоренением бездомности; Фонд финансовых институтов развития сообществ, который оказывает финансовую помощь испытывающим трудности сообществам; Агентство по развитию бизнеса меньшинств, которое стремится поддержать предприятия, принадлежащие меньшинствам.

