27 марта 2025, 8:15

США пообещали Европе, что Трамп не лишит ее "ядерного зонта" — NYT

Авторы статьи добавили, что США остаются преданными коллективной обороне. В то же время СМИ напоминает, что Трамп настойчиво рассматривает НАТО как клуб, где члены платят за американскую защиту.



Журналисты отметили, что в первый срок Трамп часто размышлял о выходе из НАТО, заявляя, что Соединенные Штаты будут защищать только те страны, которые платят достаточно средств на оборону, и в этом месяце он повторил это предупреждение.



Трамп требует, чтобы члены НАТО платили на оборону до 5% валового внутреннего продукта, что значительно больше, чем США, которые тратят на свои глобальные вооруженные силы примерно 3,4%, говорится в статье.



На саммите в июне чиновники НАТО хотят обсудить новую цель по расходам, но ближе к 3,5% от валового внутреннего продукта по сравнению с 2% сейчас, пишет медиа.

