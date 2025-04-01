Уолтц обсуждал в Signal не только удары по Йемену, но и войну в Украине

1 апреля 2025, 8:15

По словам двух американских чиновников, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц провел в Signal с членами правительства несколько "деликатных разговоров" по военным операциям.

Также они обсуждали, как достичь мира между страной-агрессором рф и Украиной.



Собеседники СМИ не рассказали, была ли в этих чатах секретная информация.



По словам чиновников, несмотря на медийную поддержку Уолтца со стороны Трампа, тот теряет влияние на американского президента.



Также один из собеседников заявил, что если бы новость о чате Signal впервые появилась в консервативном издании наподобие Breitbart, Уолтца бы уже уволили.