1 апреля 2025, 13:15

Швеция объявила о самом большом пакете помощи Украине — $1,6 млрд

Это самый большой пакет, который когда-либо предоставляла Швеция.



По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, наибольшая часть пакета – 9,2 миллиарда крон – пойдет на военное оборудование, которое страна закупит под руководством Шведского управления по материальному обеспечению обороны.



В пакет также вошла поддержка ПВО Украины, артиллерии, спутниковой связи и морского потенциала.

