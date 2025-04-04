4 апреля 2025, 10:45

Дания выделит новый пакет помощи Украине стоимостью почти $1 млрд

Министерство обороны Дании сообщило, что правительство страны провело консультации с комитетом по вопросам внешней политики по 25-му пакету помощи Украине на 6,7 млрд датских крон (около $970 млн).



Пакет обеспечит военную поддержку Украины в течение 2025-2027 годов.



В пакет войдут противовоздушная оборона, артиллерия и финансовая поддержка военно-воздушных сил Украины.

