Дания выделит новый пакет помощи Украине стоимостью почти $1 млрд

Министерство обороны Дании сообщило, что правительство страны провело консультации с комитетом по вопросам внешней политики по 25-му пакету помощи Украине на 6,7 млрд датских крон (около $970 млн).
Пакет обеспечит военную поддержку Украины в течение 2025-2027 годов.
В пакет войдут противовоздушная оборона, артиллерия и финансовая поддержка военно-воздушных сил Украины.
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