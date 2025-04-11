OpenAI подала иск против Илона Маска

11 апреля 2025, 12:15

Компания OpenAI подала встречный иск против Илона Маска, сославшись на систематические преследования со стороны миллиардера, попросив федерального судью остановить Маска от любых "дальнейших незаконных и несправедливых действий" против OpenAI, пишет Reuters.

Маск и Сэм Альтман совместно основали OpenAI в 2015 году, но Маск ушел из компании еще до того, как она стала всемирно известной благодаря своему чат-боту на основе искусственного интеллекта ChatGPT.



OpenAI хочет получить финансирование в размере $40 млрд, но для этого компания должна завершить переход на коммерческую модель к концу года, чему через суды препятствует Маск, который в 2023-м сам создал компанию по разработке искусственного интеллекта xAI.



В судебном документе OpenAI утверждает, что Маск давит на нее в медиа и соцсетях, подает безосновательные юридические иски, требует раскрыть корпоративные документы компании и предлагает выкупить ее активы.



