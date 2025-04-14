Администрация Трампа хочет заключить 90 торговых соглашений за 90 дней — Reuters

14 апреля 2025, 16:15

В статье говорится, что комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович 14 апреля станет одним из первых внешнеторговых чиновников, которые прибудут в Вашингтон для срочных переговоров по тарифам, о которых Трамп объявил 2 апреля.

Евросоюз является одним из крупнейших торговых партнеров США, объем двусторонней торговли с которым в прошлом году составил около $1 трлн.



Но когда прибудет Шефчович, главный переговорщик Трампа по вопросам тарифов, министр финансов Скотт Бессент будет в Буэнос-Айресе, чтобы продемонстрировать поддержку экономических реформ Аргентины, а не в Вашингтоне, даже несмотря на то, что на Аргентину приходится лишь $16,3 млрд двустороннего годового товарооборота из США, отмечает медиа.



Отсутствие Бессента, как пишет СМИ, подчеркивает сомнения среди торговых экспертов по поводу того, насколько эффективно администрация может руководить таким количеством одновременных переговоров, а также по поводу общих перспектив достижения 90 соглашений за 90 дней.



"Принятие этих решений потребует серьезных переговоров. За это время мы не сможем заключить всеобъемлющее соглашение ни с одной из этих стран", — сказала бывший главный переговорщик торгового представителя США, возглавляющая Институт политики азиатского общества, Уэнди Катлер.