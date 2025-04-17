lifecell покращив якість голосових дзвінків VoLTE

17 апреля 2025, 14:15

Український мобільний оператор lifecell, що входить до групи компаній DVL, удосконалив якість дзвінків VoLTE, запустивши інноваційний голосовий кодек EVS.

На тлі покращення сервісу зростає й кількість його користувачів: зараз технологією VoLTE вже користуються понад 733 тисячі абонентів lifecell, а кількість пристроїв з підтримкою VoLTE у мережі оператора сягнула 3,8 мільйона.

lifecell продовжує вдосконалювати якість голосового зв’язку у своїй мережі та розвивати технологію VoLTE (Voice over LTE). Завдяки впровадженню нового голосового кодека EVS (Enhanced Voice Services), розмови звучатимуть чіткіше, з більшим динамічним діапазоном — майже на рівні Hi-Fi. Це важливий етап еволюції голосових сервісів оператора, зумовлений поступовою міграцією з 2G/3G на 4G. Таке оновлення суттєво покращує користувацький досвід абонентів.

Відтепер VoLTE забезпечує більш природне спілкування без затримок навіть в умовах високого навантаження на мережу, зокрема завдяки таким перевагам кодека EVS (Enhanced Voice Services):

• Вища якість звуку: підтримує надширокосмугове аудіо з частотним діапазоном до 20 кГц, що забезпечує насичене і деталізоване звучання голосу.

• Ефективне використання бітрейту: підтримує широкий діапазон від 5 до 128 кбіт/с, дозволяючи зберігати високу якість голосу навіть за низької швидкості передачі даних.

• Стабільна робота в мережі: завдяки використанню сучасних алгоритмів виправлення помилок, EVS гарантує надійність голосового зв’язку навіть в умовах слабкого або нестабільного сигналу.

lifecell активно розвиває напрям VoLTE, і станом на початок квітня 2025 року кількість абонентів, які користуються цією технологією, досягла 733 тисяч. Оператор фіксує 17% зростання попиту на річній основі як порівняти дані 2024 та 2025 років. Особливо помітним є інтерес у містах з високою концентрацією користувачів смартфонів, зокрема у Києві (18% усіх абонентів у столиці), Одесі, Львові, Дніпрі, Черкасах.

Зараз у мережі lifecell понад 3,8 млн пристроїв підтримують VoLTE — це майже 46% усіх смартфонів. У березні 2023 року їх було лише 2,2 млн. lifecell має найбільший перелік VoLTE-сумісних моделей серед операторів — 13 основних виробників терміналів, і список постійно зростає. Це стало можливим завдяки тому, що lifecell першим серед операторів України запустив і VoLTE, і VoWiFi та раніше за інших почав співпрацю з виробниками. Усі VoLTE-сумісні смартфони в мережі lifecell також підтримують VoWiFi.

Абоненти обирають VoLTE-дзвінки через високу якість звучання та швидкість з’єднання, яка значно перевищує традиційні стандарти. Час з’єднання при дзвінку VoLTE у 2-3 рази швидший та становить у середньому 2-3 секунди, тоді як у мережах третього покоління – 5-6 секунд. До прикладу, у Києві середній час з’єднання при VoLTE-дзвінках становить лише 1,8 секунди.

lifecell активно розвиває цей напрям, покращуючи якість і зручність мобільного зв’язку для своїх абонентів.

Щоб почати користуватися сучасною технологією передачі голосу VoLTE, абоненту потрібно:

- бути в зоні покриття LTE;

- мати не лише смартфон, який підтримує VoLTE, а й USIM-карту, яка підтримує 4G/LTE;

- оновити програмне забезпечення смартфона;

- ввімкнути передачу голосових дзвінків через LTE у налаштуваннях смартфона.