Иран предложил США трехэтапную ядерную сделку

18 апреля 2025, 9:15

Иран предложил трехэтапную сделку, которая ограничит обогащение урана на уровне, согласованном в отмененной сделке 2015 г., в обмен на снятие санкций США.

Об этом 3 диписточника сообщили Iran International. Согласно источнику, глава МИД Ирана Арагчи сообщил спецпосланнику президента США Уиткоффу в Омане, что Тегеран временно сократит обогащение урана до 3,67%, а взамен Вашингтон разрешит ему доступ к замороженным финансовым активам и экспорт своей нефти на первом этапе.



На втором этапе США снимут еще больше санкций и предотвратят повторное введение санкций ООН, а в обмен на это Иран позволит МАГАТЭ возобновить инспекции ядерных объектов, а также выполнит «дополнительный протокол», позволяющий ядерному надзорному органу проводить внезапные инспекции незаявленных объектов, отмечается в статье.







