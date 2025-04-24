24 апреля 2025, 9:45

США не против гражданской ядерной программы Ирана, но с оговорками

Глава Госдепа Рубио заявил, что США готовы разрешить Ирану реализовать гражданскую ядерную программу, которая будет основана исключительно на импортном ядерном топливе, обрисовав в общих чертах возможный компромисс с Тегераном, направленный на предотвращение создания им ядерного оружия.



«Если Иран хочет гражданскую ядерную программу, они могут иметь ее, как и многие другие страны мира», - отметил Рубио. Однако он добавил, что Тегерану придется «импортировать обогащенный материал».



Как отметил Рубио, Иран может продолжать эксплуатировать ядерные реакторы, но его путь к созданию бомбы будет заблокирован, потому, что Тегерану не разрешат обогащать собственный уран.

