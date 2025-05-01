Трамп впервые одобрил продажу оружия Украине

1 мая 2025, 13:45

Администрация Трампа проинформировала Конгресс о своем намерении дать разрешение на экспорт в Украину продукции оборонного назначения в рамках прямых коммерческих продаж на сумму $50 млн.

Об этом пишет украинское издание Kyiv Post, со ссылкой на свои источники. Отмечается, что это первый пакет американской военной помощи, выделенной Украине с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом.



«Предлагаемая продажа распространяется на экспорт в Украину оборонной продукции, включая технические данные, и оборонных услуг», - пишет издание.