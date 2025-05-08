8 мая 2025, 9:15

Американские демократы нацелились на криптоимперию Трампа — Axios

По данным издания, демократы в Сенате представили предложение, запрещающее президентам, законодателям и членам их семей выпускать, поддерживать или спонсировать криптовалютные активы.



Демократы должны представить Закон о борьбе с коррупцией в криптовалюте.



Дело в том, что демократов обеспокоены информацией СМИ о том, что семья Трампа может получать прибыль от криптовалют в размере $2 млрд. Демократы утверждают, что из законопроект будет направлен на "устранение и пресечение коррупции, в которой потенциально замешана администрация Трампа".

