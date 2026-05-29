США провели навчання на випадок військових дій на Кубі

29 мая 2026, 8:15

Згідно з повідомленням Axios, адміністрація Трампа готується до можливого краху кубинського режиму вже цього літа, відпрацьовуючи сценарії реагування на можливий хаос на острові.

Один з чиновників зазначив, що мова не йде про плани негайного вторгнення. Трамп, нібито, віддає перевагу мирному переходу та наразі робить ставку на санкції та економічний тиск.За інформацією Axios, Південне командування США вже провело міжвідомчі навчання за кубинським сценарієм. Обговорювалися можливі заворушення, наявність у Куби безпілотників та дії США у разі погіршення ситуації.Вашингтон також тисне на союзників Гавани, передусім Венесуелу, щоб позбавити Кубу нафтової підтримки та прискорити ослаблення режиму.