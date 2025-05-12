После трех лет прозрачности в вопросе военной помощи Киеву Бундестаг решил снова скрыть информацию о поставках, чтобы создать "стратегическую двузначность" с целью сокрытия действий от противника и уменьшения публичных дебатов о поставках вооружений.
Такой шаг должен усложнить доступ противника к важной информации.
12 мая 2025, 14:15
Германия засекретит данные о поставках оружия в Украину, - Spiegel
После трех лет прозрачности в вопросе военной помощи Киеву Бундестаг решил снова скрыть информацию о поставках, чтобы создать "стратегическую двузначность" с целью сокрытия действий от противника и уменьшения публичных дебатов о поставках вооружений.
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