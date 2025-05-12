Германия засекретит данные о поставках оружия в Украину, - Spiegel

12 мая 2025, 14:15

После трех лет прозрачности в вопросе военной помощи Киеву Бундестаг решил снова скрыть информацию о поставках, чтобы создать "стратегическую двузначность" с целью сокрытия действий от противника и уменьшения публичных дебатов о поставках вооружений.



Такой шаг должен усложнить доступ противника к важной информации.