Катар хочет подарить Трампу роскошный самолет за $400 млн — ABC News

13 мая 2025, 10:15

Администрация Трампа готовится принять от королевской семьи Катара роскошный самолет Boeing 747-8.

Этот подарок президент Дональд Трамп сможет использовать в качестве своего нового самолета Air Force One до тех пор, пока он не покинет свой пост. После этого право собственности на самолет перейдет в фонд президентской библиотеки Трампа.

Предполагаемая стоимость самолета составляет около $400 млн, и это без учета дополнительного оборудования безопасности связи, которое ВВС необходимо будет установить для надлежащей защиты и оснащения самолета.



ABC News отметило, что такой подарок наверняка вызовет вопрос о его законности. Однако юристы выяснили, что Пентагон имеет законное право принять самолет в качестве подарка и впоследствии передать его библиотеке Трампа и что это не нарушает законы о борьбе с коррупцией.



Тем не менее демократы заговорили, что данный подарок — просто коррупция. "Это не просто взяточничество, это премиальное иностранное влияние", — заявил сенатор-демократ Чак Шумер.