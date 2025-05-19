Испания может ограничить доступ к соцсетям по возрасту

19 мая 2025, 10:15

Франция, Испания и Греция собираются ввести обязательные возрастные ограничения для пользователей соцсетей, передает Bloomberg.

Сейчас министры по вопросам цифровых технологий этих стран координируют свои действия в преддверии встречи с коллегами из других стран ЕС 6 июня.



Новые правила могут обязать разработчиков устройств с выходом в интернет снабжать их технологиями проверки возраста. Испания планирует использовать экономические меры, чтобы принудить технологические компании разработать эффективные возрастные ограничения для подростков.